Белоусов назвал повышение налогов самым простым решением ситуации с металлургами

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Вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал налоговое решение самым простым в ситуации со сверхприбылями российских металлургов.

"В этом смысле налоговое решение технологически самое простое. Забрать деньги, а потом субсидировать тех, у кого удорожание. Но если коллеги найдут другие приемлемые решения, слава богу", – приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что в качестве соответствующих мер власти рассматривают повышение налога на добычу полезных ископаемых и дифференциацию возврата НДС по экспорту, однако окончательного решения пока нет.

Белоусов подчеркнул, что решение коснется только черной металлургии. Он также заметил, что у правительства нет опасений, что с налоговой нагрузкой справятся только крупные компании, поскольку в данной отрасли только о крупных предприятиях речь и идет.

Ранее вице-премьер обратил внимание на значительный рост доходов российских металлургических компаний. По его словам, за минувший год они получили 100 миллиардов рублей сверхприбыли, которые теперь должны вернуть бюджету страны.

