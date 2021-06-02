Белоусов назвал повышение налогов самым простым решением ситуации с металлургами

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал налоговое решение самым простым в ситуации со сверхприбылями российских металлургов.
"В этом смысле налоговое решение технологически самое простое. Забрать деньги, а потом субсидировать тех, у кого удорожание. Но если коллеги найдут другие приемлемые решения, слава богу", – приводит его слова ТАСС.
Он пояснил, что в качестве соответствующих мер власти рассматривают повышение налога на добычу полезных ископаемых и дифференциацию возврата НДС по экспорту, однако окончательного решения пока нет.
Белоусов подчеркнул, что решение коснется только черной металлургии. Он также заметил, что у правительства нет опасений, что с налоговой нагрузкой справятся только крупные компании, поскольку в данной отрасли только о крупных предприятиях речь и идет.
Ранее вице-премьер обратил внимание на значительный рост доходов российских металлургических компаний. По его словам, за минувший год они получили 100 миллиардов рублей сверхприбыли, которые теперь должны вернуть бюджету страны.
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