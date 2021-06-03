Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных

Фото: Depositphotos/Milly7
Более половины опрошенных ВЦИОМ россиян согласны на повышение налогов, если государство станет активнее поддерживать бедных. Данные опроса имеются в распоряжении РБК.
Исследование проводилось 2 марта в формате телефонного интервью, его участниками стали 1,6 тысячи россиян от 18 лет.
Повышение налогов, за которым последует увеличение количества бесплатных услуг в сферах образования, здравоохранения, безопасности для малоимущих выбрали 54% опрошенных. При этом большинство – люди старше 60 лет.
Еще 28% респондентов уверены, что налоги должны быть минимальными, чтобы у каждого была возможность распоряжаться собственными деньгами наилучшим для себя образом.
45% в качестве оправдания для повышения налогов назвали обеспечение им уверенности в широкой доступности и высоком качестве госуслуг. В то же время 33% хотели бы уменьшить размер налогов, осознавая, что госуслуги могут быть более низкого качества и менее доступными.
Подавляющее большинство жителей России (83%) выступают за прогрессивную шкалу налогообложения, при которой процент обязательного к уплате налога привязан к заработку человека. Еще 13% выступили за равную налоговую ставку вне зависимости от дохода.
Также результаты опроса свидетельствуют, что россиян не настолько привлекает возможность влиять на распределение налоговых поступлений, чтобы платить в этом случае больше налогов. Такой ответ дали 65% участников исследования. Согласны платить больше налогов при возможности оказывать влияние на распределение поступлений 26%.
При этом 81% участников исследования убеждены в необходимости уплаты налогов в полном объеме, а вот 15% полагают, что при возможности лучше избежать платежей полностью или частично.
Ранее Росстат опубликовал статистику, согласно которой в IV квартале 2020 года снизилось число россиян, чей доход ниже прожиточного минимума. Аналитики службы статистики связывают уменьшение числа малоимущих с ростом доходов, которому способствовали государственные программы социальной поддержки незащищенных слоев населения.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство опирается на данные Росстата, а борьба с бедностью – главный приоритет властей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: