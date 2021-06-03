Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных

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Более половины опрошенных ВЦИОМ россиян согласны на повышение налогов, если государство станет активнее поддерживать бедных. Данные опроса имеются в распоряжении РБК.

Исследование проводилось 2 марта в формате телефонного интервью, его участниками стали 1,6 тысячи россиян от 18 лет.

Повышение налогов, за которым последует увеличение количества бесплатных услуг в сферах образования, здравоохранения, безопасности для малоимущих выбрали 54% опрошенных. При этом большинство – люди старше 60 лет.

Еще 28% респондентов уверены, что налоги должны быть минимальными, чтобы у каждого была возможность распоряжаться собственными деньгами наилучшим для себя образом.

45% в качестве оправдания для повышения налогов назвали обеспечение им уверенности в широкой доступности и высоком качестве госуслуг. В то же время 33% хотели бы уменьшить размер налогов, осознавая, что госуслуги могут быть более низкого качества и менее доступными.

Подавляющее большинство жителей России (83%) выступают за прогрессивную шкалу налогообложения, при которой процент обязательного к уплате налога привязан к заработку человека. Еще 13% выступили за равную налоговую ставку вне зависимости от дохода.

Также результаты опроса свидетельствуют, что россиян не настолько привлекает возможность влиять на распределение налоговых поступлений, чтобы платить в этом случае больше налогов. Такой ответ дали 65% участников исследования. Согласны платить больше налогов при возможности оказывать влияние на распределение поступлений 26%.

При этом 81% участников исследования убеждены в необходимости уплаты налогов в полном объеме, а вот 15% полагают, что при возможности лучше избежать платежей полностью или частично.

Ранее Росстат опубликовал статистику, согласно которой в IV квартале 2020 года снизилось число россиян, чей доход ниже прожиточного минимума. Аналитики службы статистики связывают уменьшение числа малоимущих с ростом доходов, которому способствовали государственные программы социальной поддержки незащищенных слоев населения.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство опирается на данные Росстата, а борьба с бедностью – главный приоритет властей.