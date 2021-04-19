Дерипаска удалил пост о бедности в России

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Миллиардер Олег Дерипаска удалил из своего Telegram-канала публикацию, в которой ранее раскритиковал Росстат за "жонглирование цифрами" о количестве бедных в России. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом бизнесмен опубликовал новую запись, в которой рассказал о поддержке малого бизнеса и населения России в период пандемии, а также отметил внимание президента к проблемам малообеспеченных жителей страны и пенсионеров.

"Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью", – подчеркнул Дерипаска.

Также миллиардер высказался об ипотеке. По его мнению, ее следует сделать доступнее. В частности, в Сибири, по его мнению, ставка не должна превышать 4%. Предприниматель добавил, что следует также ввести проектное финансирование переработки сырья и экологической модернизации под 5%.

Ранее Росстат опубликовал статистику, согласно которой в IV квартале 2020 года снизилось число россиян, чей доход ниже прожиточного минимума. Аналитики службы статистики связывают уменьшение числа малоимущих с ростом доходов, которому способствовали государственные программы социальной поддержки незащищенных слоев населения.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство опирается на данные Росстата, а борьба с бедностью – главный приоритет властей.