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Общество

18:35

Около 120 млн человек оказались за чертой бедности из-за пандемии – ООН

общество

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino, File

Из-за пандемии коронавируса порядка 120 миллионов человек снова перешли за черту крайней бедности, свидетельствуют данные из доклада ОНН.

Люди потеряли около 114 миллионов рабочих мест. Больше всего пострадали самые уязвимые слои общества.

"В Докладе о финансировании устойчивого развития за 2021 год говорится, что мировая экономика испытала самую сильную рецессию за 90 лет", – цитирует РИА Новости сообщение организации.

Сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5 процента по сравнению с 2019 годом.

Владимир Путин ранее назвал основной задачей страны выход из бедности. Он считает социально-экономические проблемы ключевым вызовом для всего мира.

А лидер Китая Си Цзиньпин сообщил о полной победе над нищетой в стране. Он отметил, что абсолютная бедность в государстве ликвидирована. Из нищеты за последние восемь лет смогли выбраться 98,99 миллиона сельских жителей, указал политик.

В Совфеде предложили выявлять бедных по расходам

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