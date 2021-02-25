В Китае объявили о полной победе над нищетой

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Лидер Китая Си Цзиньпин сообщил о полной победе над нищетой в стране, пишет "Газета.ру".

Он отметил, что абсолютная бедность в государстве ликвидирована. Из нищеты за последние восемь лет смогли выбраться 98,99 миллиона сельских жителей, указал политик.

"Из списка нищих были исключены все 832 бедных уезда и 128 000 бедных деревень", – сообщил он.

Ранее Владимир Путин назвал основной задачей выход из бедности. Помимо того, он назвал социально-экономические проблемы ключевым вызовом для всего мира.