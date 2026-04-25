Грузовик опрокинулся на 31-м км МКАД, движение затруднено

На внешней стороне 31-го километра МКАД опрокинулся грузовик. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

На месте уже работают оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

В связи с аварией движение на данном участке затруднено. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Вечером 24 апреля один человек погиб в результате ДТП на Бесединском шоссе в Москве. Предварительно, водитель "ВАЗ" столкнулся с двумя автомобилями в попутном направлении и еще одним автомобилем – во встречном. Еще один человек был доставлен в больницу с различными травмами.

Еще одно ДТП произошло до этого на трассе М-5 "Урал" в Раменском городском округе, где сотрудник МВД в нетрезвом состоянии за рулем авто столкнулся с попутно следовавшим автопоездом. В результате случившегося один из пассажиров машины полицейского скончался. Возбуждено уголовное дело.