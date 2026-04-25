Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

25 апреля, 06:13

Происшествия

Грузовик опрокинулся на 31-м км МКАД, движение затруднено

Фото: depositphotos/svedoliver

На внешней стороне 31-го километра МКАД опрокинулся грузовик. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

На месте уже работают оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

В связи с аварией движение на данном участке затруднено. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Вечером 24 апреля один человек погиб в результате ДТП на Бесединском шоссе в Москве. Предварительно, водитель "ВАЗ" столкнулся с двумя автомобилями в попутном направлении и еще одним автомобилем – во встречном. Еще один человек был доставлен в больницу с различными травмами.

Еще одно ДТП произошло до этого на трассе М-5 "Урал" в Раменском городском округе, где сотрудник МВД в нетрезвом состоянии за рулем авто столкнулся с попутно следовавшим автопоездом. В результате случившегося один из пассажиров машины полицейского скончался. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также

Читайте также


Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

