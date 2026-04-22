Пьяный полицейский устроил смертельную аварию в Подмосковье

Сотрудник МВД устроил смертельную аварию в Раменском городском округе, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, утром 19 апреля полицейский в нетрезвом состоянии управлял автомобилем, в салоне которого находились пассажиры. На участке трассы М-5 "Урал" он столкнулся с попутно следовавшим автопоездом.

В результате ДТП один из пассажиров машины сотрудника МВД скончался. Возбуждено уголовное дело, следствие ходатайствовало перед судом об избрании мужчине меры пресечения. По решению суда он отправлен под домашний арест.

Ранее авария с участием грузовика и мотоцикла произошла на 27-м километре Киевского шоссе. В связи с этим движение в сторону области было затруднено. На месте ЧП работали оперативные службы, информация о пострадавших не поступала.