Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

21 апреля, 10:30

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Садовом кольце

Фото: Москва 24

Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Садовом кольце, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Расследование будет вестись по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц".

Авария произошла 20 апреля в 23:05 по московскому времени на улице Садово-Черногрязской в районе дома 13. Было установлено, что водитель Mercedes 1996 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехала на человека на электровелосипеде, столкнулась с припаркованным автомобилем и врезалась в дорожное ограждение. После этого иномарка столкнулась еще с пятью транспортными средствами.

Два человека погибли, еще двое обратились за медицинской помощью.

По данным СМИ, предварительной причиной ДТП названо значительное превышение скорости. Также установлено, что виновница аварии передвигалась на автомобиле без государственных регистрационных знаков.

происшествиягород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика