Устроившая ДТП в центре Москвы женщина ехала на автомобиле без госномера

Водитель, устроившая массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице Москвы, передвигалась на автомобиле без государственных регистрационных знаков. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Как уточнили представители оперативных служб в беседе с ТАСС, предварительно, в момент происшествия женщина была в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время с ней работают медики.

О ДТП стало известно поздним вечером 20 апреля. Автомобиль Mercedes столкнулся с электровелосипедом и такси, после чего наехал на место проведения ремонтных работ и врезался еще в две машины.

В результате погибли водитель СИМ, который скончался на месте, и пассажир Mitsubishi. Женщину доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Также известно о пострадавших.

Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП. По данным СМИ, женщину-водителя, которая находилась за рулем, уже задержали. Причиной ЧП, предварительно, стало значительное превышение скорости.