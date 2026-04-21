21 апреля, 09:58Происшествия
Устроившая ДТП в центре Москвы женщина ехала на автомобиле без госномера
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Водитель, устроившая массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице Москвы, передвигалась на автомобиле без государственных регистрационных знаков. Об этом сообщает столичный Дептранс.
Как уточнили представители оперативных служб в беседе с ТАСС, предварительно, в момент происшествия женщина была в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время с ней работают медики.
О ДТП стало известно поздним вечером 20 апреля. Автомобиль Mercedes столкнулся с электровелосипедом и такси, после чего наехал на место проведения ремонтных работ и врезался еще в две машины.
В результате погибли водитель СИМ, который скончался на месте, и пассажир Mitsubishi. Женщину доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Также известно о пострадавших.
Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП. По данным СМИ, женщину-водителя, которая находилась за рулем, уже задержали. Причиной ЧП, предварительно, стало значительное превышение скорости.
