ТАСС: устроившая массовое ДТП в центре Москвы женщина-водитель задержана

Фото: Москва 24

Полицейские задержали женщину-водителя, устроившую массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время выясняется, была ли она в состоянии опьянения в момент аварии.

ДТП произошло поздним вечером 20 апреля. Нарушительница столкнулась с электровелосипедом и такси, после чего наехала на место проведения ремонтных работ и врезалась еще в две машины.

В результате погибли два человека – водитель СИМ скончался от полученных травм на месте, а женщина-пассажир Mitsubishi – в больнице.

Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП, ход и результаты проверки.

