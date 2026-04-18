ДТП с мотоциклистом произошло на Большой Косинской улице в Москве

ДТП с участием мотоциклиста произошло на Северо-Восточной хорде (СВХ), сообщила пресс-секретарь столичного Дептранса.

Все случилось в районе дома 18с7 по Большой Косинской улице. В настоящее время в работе на месте ЧП задействованы оперативные службы, которые выясняют подробности инцидента и уточняют количество пострадавших.

Авария повлияла на транспортный поток, в связи с чем движение в сторону центра сейчас затруднено. Горожанам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее три человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами на 2-й улице Машиностроения. К расследованию привлекались сотрудники Госавтоинспекции.

До этого четверо детей получили ранения в результате аварии с эвакуатором и легковым автомобилем в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на проспекте Просвещения. Водитель эвакуатора попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Mercedes.