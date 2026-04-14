14 апреля, 18:06

Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до двух

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Богородском округе увеличилось до двух, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Отмечается, что среди пострадавших один ребенок. Они были доставлены в больницу бригадами скорой помощи, где их осмотрели врачи приемного отделения. После осмотра пострадавшие были отпущены под амбулаторное наблюдение по месту жительства с рекомендациями.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе СК Подмосковья. Сейчас на месте аварии работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, а также устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел на 33-м километре автодороги Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест 14 апреля. Причиной ДТП стала потеря водителем автобуса управления, в результате чего транспорт упал в кювет и перевернулся. Внутри находилось 15 человек. Ранее сообщалось, что одна из пассажирок получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована.

