14 апреля, 16:37

Происшествия

Женщина пострадала в результате ДТП с опрокинувшимся автобусом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Женщина пострадала в результате ДТП в городском округе Богородском Московской области, где рейсовый автобус с 15 пассажирами в салоне попал в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в Мострансавто.

Авария произошла около 14:07 на маршруте № 24. Одна из пассажирок получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована.

На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Пассажиры автобуса, как уточнили в компании, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законодательством об обязательной ответственности перевозчика.

Прокуратура Московской области, в свою очередь, добавила, что Ногинская городская прокуратура взяла установление всех обстоятельств происшествия на контроль. Ведомство также проверит соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров и состояние дорожной инфраструктуры.

Инцидент на 33-м километре автодороги Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест произошел 14 апреля. Причиной ДТП стала потеря водителем автобуса управления.

До этого вахтовый автобус с 26 рабочими упал с моста в реку в Мильковском районе Камчатского края. В результате пострадали 10 человек. Все они были доставлены в районную больницу.

