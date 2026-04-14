Автобус опрокинулся в результате ДТП в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел в Богородском городском округе на 33-м километре автодороги Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест рядом с селом Стромынь. Водитель автобуса не смог справиться с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

Количество пострадавших уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее автомобиль врезался в бетонный блок и упал в пруд в Москве. Пострадали 5 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всех госпитализировали.

До этого вахтовый автобус с 26 рабочими упал с моста в реку в Мильковском районе Камчатского края. В результате пострадали 10 человек. Все они были доставлены в районную больницу.

