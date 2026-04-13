Агенство "Москва": пять человек пострадали при падении автомобиля в пруд в парке "Кусково"

Автомобиль врезался в бетонный блок и упал в пруд на улице Юности в районе дома 2 в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, в результате происшествия пострадали пять человек, все они были извлечены из автомобиля и госпитализированы. Предварительно, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает РИА Новости, в данный момент спасатели проводят подъем машины из канавы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

