01 июня, 14:27

Культура

"Мосбилет" составил подборку летних спектаклей для юных зрителей

Фото: Московский театр иллюзии

В Международный день защиты детей, ежегодно празднуемый 1 июня, столичные театры напомнили о важности приобщения подрастающего поколения к культуре. Для юных москвичей подготовили спектакли, интерактивные программы, экскурсии и мастер-классы, передает портал мэра и правительства столицы.

"Кошкин дом" (6+) – 7 июня

В Московском театре иллюзии покажут интерактивный спектакль по одноименной сказке Самуила Маршака. История рассказывает о том, как богатая и самоуверенная Кошка отказывается помогать своим племянникам, а затем сама оказывается в сложной ситуации и понимает ценность доброты, дружбы и взаимовыручки.

Перед началом спектакля детей ждет игровая программа, посвященная пожарной безопасности. Юные зрители смогут поучаствовать в викторинах, отгадать загадки и примерить форму пожарных. Постановка сочетает развлекательный и познавательный форматы и рассчитана на семейную аудиторию.

"От мычания до звучания" (6+) – 27 июня

"Мастерскаяя Петра Фоменко" приглашает детей и родителей в необычное путешествие по миру музыки вместе с профессором академии невыученных уроков Сан Санычем Скрипулькиным.

Спектакль знакомит зрителей с музыкальными инструментами, звуками и основами музыкального искусства в игровой форме. Вместо привычной лекции гостей ждет интерактивное представление, которое поможет по-новому взглянуть на музыку.

"Обыкновенное чудо" (12+) – 20 июня

В Театре на Юго-Западе представят новую постановку знаменитой пьесы Евгения Шварца. В центре сюжета – история любви, волшебства и непростого выбора между чувствами и судьбой.

Спектакль поднимает темы добра, ответственности и веры в чудо, оставаясь актуальным для зрителей разных поколений. Постановка подойдет для семейного просмотра и позволит познакомить подростков с классикой отечественной драматургии.

"Волшебный сундук потерянного смеха" (3+) – 21 июня

В "Ведогонь-театре" покажут интерактивный спектакль, в котором дети становятся не просто зрителями, а полноценными участниками происходящего. Главным героям – двум клоунам – предстоит найти пропавший смех, а помочь им в этом смогут юные гости.

Поиски будут проходить через игры, задания и постоянное общение с залом. Такой формат позволяет детям активно участвовать в развитии сюжета и чувствовать себя соавторами театральной истории.

Экскурсия по "Ведогонь-театру" (6+) – 6 июня

Для детей и родителей подготовили экскурсию по театральному закулисью. Участникам расскажут, как рождается спектакль – от первой идеи до выхода на сцену.

Гости смогут познакомиться с работой актеров, режиссеров, художников и бутафоров, а также узнать, какие процессы остаются скрытыми от глаз зрителей. Экскурсия поможет увидеть театр с новой стороны и познакомиться с его профессиями.

Также для самых маленьких зрителей Московский детский театр теней подготовил спектакль "Бэбилон", который в этом году отметил первый юбилей. Постановка рассчитана на детей от 8 месяцев до 4,5 лет. Представление проходит в необычном формате: без сцены и закрепленных мест, а юные зрители могут свободно взаимодействовать с актерами и участвовать в происходящем. Ближайшие показы запланированы на сентябрь.

Приобрести билеты на все эти мероприятия можно с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее открылась продажа билетов на программу "…Она и музыка и слово…". Ее представят звезда советского и российского кино, актриса Алиса Фрейндлих, дирижер Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы".

Концерт пройдет в Москве 21 июня. Он будет ярким завершением XXIII концертного сезона Московского международного дома музыки.

