"Мосбилет" приглашает на концерт с участием Фрейндлих и Спивакова

Сервис "Мосбилет" открыл продажу билетов на программу "…Она и музыка и слово…". Ее представят звезда советского и российского кино, актриса Алиса Фрейндлих, дирижер Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы".

Мероприятие состоится в Светлановском зале Московского международного дома музыки. Это будет первое выступление народной артистки СССР на этой сцене более чем за 10 лет. Встречу Фрейндлих и Спивакова можно назвать легендарной. Творческий тандем связывает большая история. Актриса и дирижер выступали вместе на важных культурных событиях. Например, в 2024 году они дали концерт "Посвящение" в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Вечер состоялся по случаю 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда.

Премьера постановки "…Она и музыка и слово…" прошла в этом же театре в апреле 2026 года. Литературная основа концерта – произведения писателей Серебряного века. Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова исполняет музыку Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Франца Шуберта, Астора Пьяццоллы.

"Стихи Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Николая Гумилева и Марины Цветаевой в прочтении Алисы Фрейндлих воспринимались как продолжение музыкальной фразы, а музыка раскрыла новые оттенки смысла и чувства", – говорится в анонсе мероприятия.

Зрители с восторгом приняли спектакль. Высоко отозвалась о нем актриса и телеведущая Сати Спивакова.

"Занавес взлетел, они стояли (Спиваков и Фрейндлих. – Прим. ред.), обнявшись, вдвоем. Зал взорвался аплодисментами. Это была шаровая молния любви!" – описала она свои впечатления.

Концерт "…Она и музыка и слово…" пройдет в Москве 21 июня. Он будет ярким завершением XXIII концертного сезона Московского международного дома музыки.

Кроме того, московские театры предстоящим летом покажут свои спектакли в рамках фестиваля "Театральный бульвар". Он пройдет в столице с 30 мая по 30 августа. В частности, жители Москвы и гости города смогут увидеть постановки от Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, театра "У Никитских ворот" и многих других.