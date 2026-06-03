Минобрнауки назвало четыре обязательных предмета для всех студентов в РФ

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Студенты всех вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Министр уточнил, что данные дисциплины предусмотрены для всех студентов, независимо от будущей профессии, формы и уровня обучения. По его словам, такой единый подход позволит методически повысить качество преподавания. Фальков не уточнил, когда нововведение вступит в силу.

Владимир Путин предложил разделить филологические факультеты вузов, отделив русский язык от литературы. Глава государства указал на то, что во многих российских вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета.

Кроме того, в один филологический факультет на равных входят русская филология, немецкая и английская. Это противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России.