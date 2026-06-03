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03 июня, 13:49

Мэр Москвы

Собянин рассказал о возможностях нового корпуса школы в Марьиной Роще

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин встретился с педагогами, родителями и учениками школы-новостройки в районе Марьина Роща. Он поздравил их с новосельем.

Новое здание находится по адресу улица Складочная, дом 6, строение 5. Мэр отметил, что в районе активно ведется благоустройство.

"Много делаем для транспорта, социальной инфраструктуры, станцию Большой кольцевой линии метро ввели, станции МЦД, по улице Трифоновская трамвай восстановили, исторический, до Белорусского вокзала. Сейчас железнодорожный переезд, работаем над мостом", – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что реконструированы детская и взрослая поликлиники. Также работы по реконструкции ведутся в одной из местных школ. Все это, по словам Собянина, делается для того, чтобы жителям было комфортно жить в районе.

Учителя, школьники и родители поблагодарили мэра столицы и высоко оценили новое здание. Учащиеся отметили, что школа получилась большой, светлой и просторной, а педагоги выделили лабораторию с современным оборудованием.

"Мы сейчас с детьми тоже посмотрели: там можно заниматься и органическим синтезом, и микробиологией, и неорганической химией, и учебное время, и внеурочная деятельность, то есть все, что можно реализовать в школьном образовании, здесь становится это возможным", – подчеркнула Ольга Молодцова, которая планирует преподавать химию в школе с нового учебного года.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, строительство нового школьного здания завершили в мае 2026 года. Финансирование осуществлялось за счет компании-инвестора в рамках проекта строительства жилого комплекса "Шереметьевский".

Новый учебный корпус на улице Складочная безвозмездно передадут в систему образования города и включат в состав школы "Марьина Роща" имени Орлова. Четырехэтажное здание площадью около 18 тысяч квадратных метров возвели по индивидуальному проекту.

В нем оборудовали универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, робокласс, медиатеку, спортивные залы и многофункциональное многосветное пространство. Учебные помещения начальной школы выделили в отдельный блок, чтобы исключить пересечение младших школьников с учащимися основной и средней школы.

На текущий момент строительная готовность объекта составляет 100%. Ведутся пусконаладочные работы и подготовка здания к открытию. Первых учеников новый корпус школы должен принять 1 сентября 2026 года.

Также завершаются работы по строительству трех детских садов в столичных районах Отрадное (Сигнальный проезд, дом 16, строение 3), Останкинском (улица Сельскохозяйственная, дом 39а) и Алтуфьевском (Алтуфьевское шоссе, земельный участок 53/7).

После сдачи в эксплуатацию их безвозмездно передадут в систему образования Москвы. В новых детских садах общей площадью более 14 тысяч квадратных метров создадут комфортную и безопасную образовательную среду для 650 дошкольников.

Ранее Собянин сообщил, что в Пресненском районе Москвы появится новая "школа будущего" на 1 100 мест. Здание расположится в Большом Кондратьевском переулке. Уточнялось, что фасад будет состоять из нескольких объемов, смещенных относительно друг друга. Он будет выполнен в графитовом, белом и терракотовом оттенках.

Собянин: новый корпус школы в Марьиной Роще откроется 1 сентября

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