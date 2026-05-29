29 мая, 10:17

Школа на 1 тысячу учеников появится на Тагильской улице в Москве

Новую школу на 1 тысячу мест построят на востоке Москвы. Для нее уже выдали градостроительный план земельного участка. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание будет находиться по адресу Тагильская улица, владение 4, земельный участок № 11.

"Школа на тысячу мест расположится на территории площадью 1,49 гектара. Предельная площадь здания составит 22 тысячи квадратных метров. Школу оборудуют по современным стандартам – здесь будут просторные классы, лаборатории, безопасная огороженная территория и удобные зоны отдыха", – отметил вице-мэр.

Рядом со школой будет национальный парк "Лосиный остров", где можно пройтись по экотропам, заняться спортом и отдохнуть всей семьей. Появление школы дополнит инфраструктуру Метрогородка.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, здание будет отвечать актуальным требованиям к образовательной среде. Специалисты также создадут безбарьерную среду и обеспечат комфортный микроклимат во всех помещениях.

Ранее сообщалось, что новые современные школы и детские сады появятся на северо-западе Москвы, правительство столицы уже утвердило проект перепланировки территории площадью 117 гектаров. Участок расположен в районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино – между улицей Вишневой, Сходненским каналом, рекой Сходней и путями второго Московского центрального диаметра.

