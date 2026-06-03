Женская сборная Афганистана по футболу выйдет на поле после 5-летнего перерыва

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Женская сборная Афганистана по футболу впервые после почти пятилетнего перерыва выйдет на поле. Об этом сообщает местное агентство Khaama press.

Команда сыграет со сборной Островов Кука в рамках тренировочного сбора в Окленде. Однако дата, когда состоится матч, пока не озвучивается. Таким образом, женская сборная впервые выйдет на международную арену с момента возвращения талибов к власти в Афганистане в 2021 году, из-за чего большая часть девушек была вынуждена уехать из страны.

Ранее женскую сборную не допускали до международных турниров из-за того, что Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) не признала их национальной командой после захвата власти талибами. Однако в конце апреля 2026 года тем спортсменкам, которые живут за границей, разрешили выступать за Афганистан на мировой арене.

Таким образом, афганские футболистки, в том числе члены вновь сформированной Afghan Women United, могут принимать участие в международных турнирах под эгидой FIFA, несмотря на неспособность Федерации футбола Афганистана выставить женскую команду из-за запрета на данный вид спорта.

По новым правилам FIFA федерация теперь может вместе с Азиатской конфедерацией футбола формировать и утверждать национальную или представительскую команду в исключительных случаях, когда ассоциация-член по разным причинам не может этого сделать сама.

Издание также обратило внимание, что 7 месяцев назад спортсменки из Афганистана приняли участие в турнире Unity Cup, где обыграли Ливию. При этом они выходили на поле без официального признания в качестве сборной Афганистана. Грядущая встреча со сборной Островов Кука станет первым выступлением после получения признания со стороны FIFA.

Ранее сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, так как он пройдет не только на территории Канады и Мексики, но и в США, которые в конце февраля начали совместную с Израилем военную операцию против Исламской Республики.

Спустя время министр спорта Ирана Ахмад Доньямали допустил участие спортсменов в соревновании при согласии FIFA перенести матчи в другие страны. Позднее он дополнил условие обеспечением безопасности иранских игроков.

Позднее представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи сообщил, что сборная будет участвовать в турнире, несмотря на войну между двумя странами. По его словам, решение принято после встречи между представителями федерации и высокопоставленными руководителями FIFA, по итогам которой иранская сторона получила гарантии, что FIFA обеспечит соблюдение хозяевами турнира всех необходимых регламентов, в том числе в вопросе прав спортсменов.

