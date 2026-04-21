21 апреля, 14:59

Спорт

Министр спорта Ирана допустил участие сборной в ЧМ-2026 по футболу

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сборная Ирана по футболу может принять участие в чемпионате мира 2026 года (ЧМ-2026) при условии обеспечения безопасности иранских игроков. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова министра спорта республики Ахмада Доньямали агентству IRNA.

"Решение об участии будет приниматься правительством и Высшим советом национальной безопасности", – отметил Доньямали.

Ранее министр заявил, что сборная может принять участие в состязаниях, если Международная федерация футбола (FIFA) согласится перенести матчи в другие страны.

Иранская сборная по футболу отказалась от участия в ЧМ, так как он пройдет не только на территории Канады и Мексики, но и в Соединенных Штатах. В это же время FIFA отказалась отстранять клубы и сборные Израиля от турниров под эгидой федерации. Ранее с таким требованием выступала Палестинская футбольная ассоциация на фоне конфликта в секторе Газа.

