FIFA отказалась отстранять Израиль от международных турниров

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Международная федерация футбола отказалась отстранять клубы и сборные Израиля от турниров под эгидой федерации. Об этом говорится на сайте FIFA.

С соответствующим требованием выступила Палестинская футбольная ассоциация еще в 2024 году. Она потребовала отстранить израильские команды от международных соревнований на фоне конфликта в секторе Газа.

"FIFA не должна предпринимать никаких действий, поскольку в контексте толкования соответствующих положений Устава FIFA окончательный правовой статус Западного берега (реки Иордан. – Прим. ред.) остается нерешенным и весьма сложным вопросом в рамках международного публичного права", – говорится в сообщении федерации.

Вместе с тем FIFA выступила за продолжение диалога и предложила свои посреднические услуги между Палестинской и Израильской футбольными ассоциациями на оперативном уровне.

Ранее стало известно, что сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира, который пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Такое решение было принято в том числе в связи с тем, что правительство США убило верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В текущих условиях сборная не будет участвовать в чемпионате мира, подчеркивали иранские власти.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.