Агентство "Москва": площадь пожара в здании на Пятницкой улице выросла до 450 "квадратов"

Площадь возгорания в двухэтажном историческом здании на Пятницкой улице выросла до 450 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

"Горят межэтажные перекрытия в здании", – указал собеседник журналистов.

Пожар произошел в центре столицы в пятницу, 8 мая. Как уточнили в МЧС, люди самостоятельно покинули помещения до прибытия спасателей. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Из-за пожара временно перекрыто движение на Пятницкой улице от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной. В столичном Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда.

