27 марта, 08:11

Определились пары финального раунда европейских стыков ЧМ-2026

Определены все финалисты стыков чемпионата мира по футболу 2026 года.

Пары финала плей-офф отбора: Чехия – Дания, Косово – Турция, Босния и Герцеговина – Италия и Швеция – Польша. Игры состоятся 31 марта.

ЧМ-2026 стартует 11 июня и продлится до 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд, они будут играть в США, Канаде и Мексике.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ранее стало известно, что сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира 2026 года. Решение было принято в том числе в связи с тем, что правительство США убило верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Вместе с тем Международная федерация футбола (FIFA) отказалась отстранять клубы и сборные Израиля от турниров под эгидой федерации. С соответствующим требованием выступила Палестинская футбольная ассоциация еще в 2024 году.

