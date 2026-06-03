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03 июня, 14:30

Политика

Трамп подтвердил, что нецензурно отчитал Нетаньяху в телефонном разговоре

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что в ходе последнего телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отчитал того в нецензурной форме. Об этом президент США заявил в беседе с New York Post.

"Меня несколько беспокоила его постоянная вражда с Ливаном", – объяснил Трамп и добавил, что продолжает продуктивно сотрудничать с Нетаньяху и все еще хорошо к нему относится.

По мнению Трампа, такие ситуации уместны, поскольку считает себя "президентом военного времени", а израильского премьера "премьер-министром военного времени".

Ранее СМИ сообщали, что Трамп отчитал Нетаньяху и назвал его "чертовым сумасшедшим". Это произошло после того, как Иран приостановил переговоры с США на фоне продолжения военных действий Израиля в Ливане.

Изначально конфликт на Ближнем Востоке резко разгорелся после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля 2026 года. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Затем ливанское движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, чем вызвало ответные действия со стороны Израиля. Позже Израиль и Ливан несколько раз соглашались на временное прекращение огня, но периодически боевые действия в регионе разгорались вновь.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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