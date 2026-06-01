Tasnim: Иран приостановил обмен посланиями с США из-за действий Израиля в Ливане

01 июня, 16:38

Политика
Иран приостановил обмен посланиями с США из-за действий Израиля в Ливане

Иран приостановил обмен посланиями с США из-за действий Израиля в Ливане

Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста из-за действий Израиля в Ливане, передает агентство Tasnim.

Подчеркивается, что соблюдение режима прекращения огня в Ливане было одним из положений договоренности Тегерана и Вашингтона о перемирии.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика начала наносить удары по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Накануне, 31 мая, израильская армия установила контроль над крепостью крестоносцев Бофор в Ливане. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности войск.

В свою очередь, США ударили по иранскому острову Сирик. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал американскую военную базу.

В МИД РФ заявили о готовности принять участие в организации переговоров между Ираном и США

