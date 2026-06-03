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03 июня, 14:56

Происшествия

В Самаре арестовали мужчину, который украл 101 розу и сбежал от принудительных работ

Фото: depositphotos/alexraths

Суд Самары взял под стражу мужчину из Орска, который украл для возлюбленной 101 розу, а потом сбежал от принудительных работ, сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года: 27-летний мужчина захотел впечатлить девушку на первом свидании, поэтому украл для нее цветы. Однако избранница на встречу так и не пришла, а против злоумышленника возбудили уголовное дело о краже.

В результате суд приговорил его к 1 году принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. После того как приговор вступил в силу, мужчина принял решение скрыться. Его объявили в федеральный розыск, а спустя какое-то время его нашли в Промышленном районе Самары.

Согласно решению суда, он пробудет под стражей 30 дней.

Ранее в Нижнем Новгороде ранее судимый 18-летний житель повредил входную дверь цветочного магазина и похитил несколько букетов. Их стоимость составила около 5 тысяч рублей. После совершения преступления он раздавал цветы прохожим.

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