В Рособрнадзоре опровергли информацию об инсульте у школьницы на ЕГЭ в Самаре

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Информация о том, что у школьницы во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Самаре случился инсульт, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Речь идет об инциденте с выпускницей в Самаре, которую госпитализировали прямо из пункта сдачи ЕГЭ по истории. Она почувствовала недомогание сразу после завершения экзамена. Позднее в СМИ появились сведения о том, что девочку увезли на скорой якобы с подозрением на инсульт.

"Инсульта не было. Изначально его не было. Но нужна была новость. Понимаете? Нужна какая-то новость о том, что кого-то унизили, оскорбили, лишили прав и так далее, только так якобы это кто-то прочитает. Но когда ты (тот, кто пишет такую новость. – Прим. ред.) пишешь это, ты должен понимать, что в погоне за лайками ты будоражишь сотни тысяч людей и вводишь их в заблуждение", – заявил Музаев на полях ПМЭФ.

По его словам, школьнице действительно стало плохо, однако причиной недомогания стала аллергическая реакция. На что именно была эта реакция, Музаев не уточнил.

ЕГЭ начали сдавать в России 1 июня. В 2026 году 11-классники, как и всегда, могут выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.

В первый день проведения экзамена из аудиторий были удалены уже 4 человека. По словам Музаева, один из них во время экзамена пользовался средствами связи, а еще троих выгнали за использование шпаргалок.