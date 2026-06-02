Единые учебники по русскому языку и литературе для 5–9-х классов появятся к 2028 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Единые учебники по русскому языку и литературе для учеников 5–9-х классов будут готовы к 2028 году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

При этом единые учебники по этим предметам для 10–11-х классов поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года.

Также министр напомнил, что все школы страны уже работают по единым государственным программам по русскому языку и литературе.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что ЕГЭ по русскому языку и единые государственные учебники будут полностью соответствовать друг другу. Она добавила, что для этого уже есть "конкретный план".