Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 15:32

Общество

Единые учебники по русскому и литературе для 10–11-х классов внедрят в РФ в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов планируется внедрить с 1 сентября 2027 года, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

На сегодняшний день книжные пособия уже готовы и находятся на стадии экспертизы в Российской академии наук (РАН). Работа над их созданием велась при участии Совета при президенте РФ в рамках реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, в регионы были отправлены методические рекомендации с тремя списками произведений. Первый включает обязательные произведения для изучения по программам всех уровней, второй – рекомендованные книги для внеклассного чтения, а третий – современные произведения патриотической направленности.

К следующему году в отечественных школах также могут появиться единые учебники по естественным наукам. Подготовкой пособий также занимается РАН. Параллельно с этим академия работает над учебниками по физике, математике, информатике, химии, биологии.

Как ранее поясняли в Рособрнадзоре, единые учебники, программы и кодификаторы упрощают и структурируют школьную программу и подготовку к экзаменам. Уточнялось, что в старых стандартах обучения были темы, которые никогда не преподавались в школах, а некоторые разделы изучали лишь в вузах на 2-м или 3-м курсе.

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика