01 июня, 14:47

Культура

Умерла актриса из "Анны Карениной" и "Войны и мира" Лариса Жуковская

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ушла из жизни заслуженная артистка России Лариса Жуковская, известная по ролям в фильмах "Анна Каренина" и "Война и мир". Актрисы не стало 1 июня, она не дожила до своего 89-летия меньше двух недель, сообщает aif.ru.

В окружении Жуковской рассказали, что она давно болела и незадолго до смерти находилась в больнице на искусственной вентиляции легких.

"Ее сиделка звонила всем из телефонной книги Ларисы Александровны, говорила, что все совсем плохо", – сообщила собеседница издания.

Коллега Жуковской актриса Ольга Дубовицкая вспомнила о ее многолетней дружбе с режиссером Валерием Усковым, который скончался в августе 2025 года в возрасте 92 лет. Жуковская долгое время играла в его спектакле "Ее друзья" по пьесе Виктора Розова.

Лариса Жуковская родилась 13 июня 1937 года, окончила ГИТИС в 1959-м. С 1961 года служила во МХАТе им. М. Горького, а после раздела труппы в 1987-м осталась в театре под руководством Татьяны Дорониной. В кино дебютировала еще в 1956 году, снялась примерно в двух десятках картин. В том числе она сыграла княжну Воронову в "Анне Карениной", а также княжну Безухову в "Войне и мире". Последний фильм с ее участием появился на большом экране в 2003-м.

