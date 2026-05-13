13 мая, 17:54

Культура

Актер из сериала "Жена олигарха" Олег Погорелец скончался в реанимации

Умер актер театра и кино Олег Погорелец, получивший известность благодаря сериалу "Жена олигарха". Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Артист скончался в реанимации, не приходя в сознание. Ему было 57 лет.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Олега Михайловича в этот тяжелый момент утраты", – сказали в ведомстве.

Погорелец родился 10 мая 1969 года в Тольятти. Связать свою жизнь с актерским ремеслом решил сразу после школы, поступив в Самарскую государственную академию культуры и искусств.

Окончив вуз, артист начал свою карьеру с театра "Секрет", в котором служил с 1992 по 2001 год. После ухода Погорелец возглавил Народный театр "Балаганчик", в руководящей должности которого оставался до 2007-го, а в 2010–2013 годах работал в Молодежном драматическом театре.

Следующим местом работы актер выбрал Крымский государственный театр юного зрителя, а уже в 2026 году был избран директором Молодежного драматического театра Тольятти.

За свою карьеру Погорелец неоднократно удостаивался почетных наград за вклад в развитие культуры. Среди них – Почетный знак губернатора Самарской области и Государственная премия Республики Крым в номинации "Театральное искусство", полученная в 2023 году.

