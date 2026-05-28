28 мая
Черное море прогреется до комфортных температур ко второй половине июня
Вода в Черном море станет комфортной для купания только ко второй половине июня. Об этом РИА Новости рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В этом году температура воздуха держится ниже средних многолетних значений, из-за чего море прогревается медленно. Пик тепла придется на июль и август, комфортным для купания останется и первая половина сентября.
"Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем", – добавили в центре.
Синоптики также сообщали, что в начале июня жителям столицы не стоит ждать 30-градусной жары. На следующей неделе воздух в городе прогреется лишь до 24 градусов, такой температурный режим закрепится уже с первых чисел лета.
