01 июня, 14:34

Врачи приняли роды у пациентки в момент атаки ВСУ на роддом в Энергодаре

Фото: 123RF.com/skybyk

Врачи приняли роды у пациентки в момент налета украинских беспилотников на роддом в Энергодаре. Об этом рассказал ИС "Вести" директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

ВСУ нанесли удар по парковке, которая расположена возле роддома, в ночь на 31 мая. По предварительным данным, в здании выбило стекла. Также были повреждены стоявшие неподалеку автомобили.

Однако, несмотря на это, ребенок родился здоровым. Мать малыша жива, уточнил Черничук. Персонал и пациенты не пострадали.

Ранее ВСУ ударили по школе бокса в Энергодаре. В результате объект оказался поврежден. По словам мэра города Максима Пухова, в 2023 году там завершились работы по масштабному капремонту и реконструкции.

Кроме того, в школе выбиты стекла. Помимо этого, был поврежден автобус, на котором спортсмены выезжали на соревнования, а также машины, стоявшие рядом.

регионы

