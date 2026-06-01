01 июня, 15:41

Мэр Москвы

Собянин подписал закон о регулировании сферы обращения со стройотходами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал закон о совершенствовании правового регулирования в области обращения с отходами строительства и сноса в Москве. Документ размещен на сайте мэра и правительства столицы.

Закон регулирует вопросы накопления стройотходов на объектах их образования. Он устанавливает, что сбор осуществляется раздельно по видам отходов в специально оборудованных местах, указанных в проектах производства работ, и в количестве, определенном в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города.

Более того, расширяется установленный в Москве запрет на захоронение и использование отходов строительства и сноса на территории стройплощадки. Отныне он будет распространяться также на хранение, обработку, утилизацию и обезвреживание отходов на любых объектах их образования, а также на местах проведения работ по созданию, содержанию и облагораживанию объектов.

Закон учитывает случаи, когда место образования отходов является объектом их приема. Например, если на его территории находятся строения и здания, нуждающиеся в ремонте и реконструкции. В связи с этим столичное правительство наделяется полномочием по установлению случаев, когда хранение, обработка, утилизация и обезвреживание отходов возможны на объектах их образования.

Согласно городским нормам, перемещение стройотходов проводится на основании разрешений на их транспортировку. Для исключения лишних административных барьеров оформление соответствующего разрешения будет осуществляться с использованием автоматизированной информационной системы "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (АИС "ОССиГ").

В соответствии с федеральными законами захоронение отходов строительства и сноса в границах населенных пунктов запрещено. С учетом этого устанавливается соответствующий запрет на территории Москвы.

Кроме того, документ расширяет перечень лиц, на которых распространяются положения об ответственности за нарушения в области обращения со стройотходами. Ее будут нести производители, перевозчики и получатели отходов.

Для контроля в сфере строительства в столице применяется искусственный интеллект. В частности, он помогает контролировать вывоз отходов строительства и сноса. Перед запуском рейса перевозчик должен с помощью специального мобильного приложения сфотографировать технику, после чего нейросеть определит, есть ли у владельца разрешение на вывоз и утилизацию.

