26 мая, 09:00

Расчистка от накопленного за 60 лет мусора стартовала на Бобровом острове в Нагатине

Работы по ликвидации многолетних залежей мусора начались на Бобровом острове в столичном Нагатине. С территории вывезено уже около 100 тонн строительного мусора и более 50 мешков бытовых отходов, сообщила управа района Нагатинский Затон.

В 60-е годы Бобровый остров сформировался искусственно при спрямлении русла реки и подсыпки грунта и строительного мусора. На протяжении долгого периода его применяли в качестве погрузочно-разгрузочной площадки Южного порта. В результате на острове скопился крупногабаритный строительный и промышленный мусор.

В рамках расчистки специалисты собрали и вывезли автомобильные покрышки, железобетонные конструкции, электрокабели, стальные тросы, фрагменты судов, обрезки рельсов и другие металлические части. При этом значительная часть подобного мусора находится в почве, что подтверждает длительное время его накопления (60 лет).

При уборке территории были вывезены оставшиеся после пикников стеклянные и алюминиевые тары, пластиковые бутылки и пакеты, были демонтированы бытовки, бани, кустарно оборудованные бассейны и другие некапитальные сооружения.

Также из озера удалось вытащить 150 кубометров гнилой древесины. В настоящее время к расчистке острова привлечены 8 специалистов и 4 единицы спецтехники. Работы завершатся через несколько месяцев.

В прошлом году эксперты провели полевое исследование фауны Бобрового острова и выяснили, что его нужно очистить от мусора и улучшить на нем условия жизни бобров. Оказалось, что кормовая база этих животных истощилась. Специалисты призвали высадить наиболее привлекательные для бобров деревья и углубить дно у берега, чтобы они смогли выкопать себе новые норы.

Ранее сообщалось, что в этом году в Москве будут приведены в порядок 13 прудов. Их дно будет очищено от ила и мусора. Некоторые пруды углубят, также отремонтируют береговые полосы и устроят водоупорный слой.

