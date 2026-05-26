26 мая, 09:56

В Иране призвали готовиться к нефти по 200 долларов после ударов США

Мировому сообществу стоит готовиться к нефти по 200 долларов за баррель после новых ударов США по югу Ирана. Об этом заявил официальный представитель центрального оперативного штаба "Хатам аль-Анбия" ВС Ирана Эбрагим Зольфагари в соцсети Х.

По его словам, пока Вашингтон продолжает военные действия на Ближнем Востоке, нельзя говорить о каком-либо соглашении.

"Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы", – указал Зольфагари.

В ночь на 26 мая американские военные уничтожили два катера, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции (КСИР), а также поразили позицию зенитного ракетного комплекса в иранском порту Бендер-Аббас.

В Вашингтоне заявили, что американские силы зафиксировали установку иранскими катерами мин в акватории Ормузского пролива. В ответ на это военные ликвидировали оба судна КСИР и нанесли удар по расчету ЗРК в Бендер-Аббасе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

