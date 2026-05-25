Рубио заявил, что США нацелены на дипломатическое урегулирование с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти планируют использовать все доступные шансы для дипломатического урегулирования с руководством Ирана, прежде чем прибегать к альтернативам. Его слова приводит издание Reuters.

При этом Рубио назвал хорошими шансы на достижение временного соглашения с Ираном по ядерному вопросу. По его словам, сейчас на столе переговоров находится очень хорошее предложение для обеих сторон.

Ранее сообщалось, что США и Иран договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней в рамках предварительной сделки. Она также предусматривает перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.

По данным СМИ, проект соглашения между Ираном и США включает продление режима прекращения огня на 60 дней. Стороны подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать указанный срок и может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.