МВД опровергло массовые проверки пожилых водителей с 1 июня

Информация о массовых проверках пожилых водителей не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

Ранее в Сети появились данные о том, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции якобы будут в массовом порядке останавливать и проверять пожилых водителей.

"Данная новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации", – отметила Волк.

Представитель МВД призвала журналистов и блогеров не распространять фейки и при необходимости обращаться в пресс-центр ведомства за официальными комментариями.

Ранее сообщалось, что ГАИ Москвы 2 июня проведет профилактическое мероприятие "Пешеходный переход". Сотрудники ДПС будут контролировать соблюдение правил дорожного движения пешеходами и водителями.

Также инспекторы проведут разъяснительную работу с детьми и взрослыми по правилам дорожной безопасности во время перехода дороги.

