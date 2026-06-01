Столичная ГАИ проведет рейд "Пешеходный переход" 2 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичная Госавтоинспекция (ГАИ) 2 июня проведет профилактическое мероприятие "Пешеходный переход". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе рейда сотрудники ДПС проконтролируют соблюдение ПДД пешеходами и водителями. Также инспекторы проведут разъяснительную работу с детьми и взрослыми по правилам дорожной безопасности во время перехода дороги. Кроме того, сотрудники ДПС расскажут о нормах поведения в жилой зоне и во дворах.

В рамках прошлого мероприятия "Пешеход" сотрудники ГАИ пресекли свыше 2,1 тысячи нарушений ПДД: 694 нарушения было зафиксировано со стороны автомобилистов, а 1 407 – со стороны пеших участников движения.

Водителей призывали быть внимательными к пешеходам и заранее снижать скорость перед переходами. Кроме того, сотрудники ГАИ пообщались с детьми и их родителями, рассказав о световозвращающих элементах и правилах поведения на дорогах.

