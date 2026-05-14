Сотрудники ГАИ пресекли свыше 2,1 тысячи нарушений ПДД в ходе рейда "Пешеход"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За время профилактического мероприятия "Пешеход" сотрудники ГАИ пресекли свыше 2,1 тысячи нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, 694 нарушения было зафиксировано со стороны автомобилистов, а 1 407 – со стороны пеших участников движения.

Особо внимательно инспекторы следили за такими нарушениями, как непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также переход дороги в неположенном месте или на красный сигнал светофора.

Водителей призвали быть внимательными по отношению к пешеходам и заранее снижать скорость перед переходами. Кроме того, сотрудники ГАИ пообщались с детьми и их родителями, рассказав о световозвращающих элементах и правилах поведения на дорогах.

С начала года число ДТП с наездами на пешеходов в столице сократилось на 12%. В 2025 году было зафиксировано 888 аварий, а в 2026-м – 778. При этом погибших стало меньше на 6%, а раненых – на 12%.