Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 16:14

Транспорт

В ГАИ опровергли майское повышение штрафов за нарушения ПДД

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госавтоинспекция опровергла майское повышение штрафов за нарушения ПДД. Соответствующая информация опубликована в канале ведомства в мессенджере MAX.

В СМИ и соцсетях распространились слухи о том, что с 1 мая якобы усилилась ответственность в отношении водителей за нарушение ПДД, так как вступили в силу некоторые поправки в КоАП РФ. Утверждалось, что выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, езду без полиса ОСАГО и другие нарушения.

В ГАИ напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Информация о внесении изменений публикуется на портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт размещается на интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции проведут в майские праздники массовые рейды в разных регионах России против пьяных водителей и других нарушителей ПДД. В частности, нетрезвых граждан будут вычислять в Курганской, Курской, Тамбовской и других областях.

Россиянам напомнили, что садиться за руль в состоянии опьянения категорически запрещено.

Читайте также


транспорт

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика