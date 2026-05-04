Певец Филипп Киркоров подарил дочери браслет за 87 тысяч рублей

Певец Филипп Киркоров подарил дочери Алле-Виктории браслет от российского ювелирного дома Borcelle, который стоит 87 тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опубликованные в Сети кадры.

Исполнитель заявил, что вручает дочери подарок за хорошую учебу. Алла-Виктория с радостью приняла браслет. Она поблагодарила отца за данный презент. Браслет сделан из серебра 925-й пробы и синтетических бриллиантов особой огранки.

Ранее Киркоров взял полугодовую аскезу на роскошь. Исполнитель также отказался от коллекционирования арт-объектов в виде красивых сумок и скульптур.

По словам телеведущего Андрея Малахова, таким образом артист хочет переосмыслить происходящие в его жизни события.

