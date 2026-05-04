04 мая, 17:23

Экс-солист "Землян" Жучков скончался от сердечной недостаточности

Фото: vk.com/Юрий Жучков

Причиной смерти бывшего солиста группы "Земляне" Юрия Жучкова стала сердечная недостаточность. Об этом РИА Новости заявили в семье артиста.

"В заключении написали "сердечная недостаточность". К сожалению, возраст дает осложнения", – сказала собеседница агентства.

В разговоре с изданием "Абзац" друг Жучкова, певец, драматург и участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" Виталий Гасаев рассказал, что усугубить проблемы с сердцем могла утрата народной любви.

По его мнению, для Жучкова потеря большой популярности могла стать болезненным ударом. Он уточнил, что экс-солист "Землян" любил творчество и с упоением занимался музыкой практически до последнего момента.

"У нас, как правило, все артисты этой болезнью страдают. Особенно музыканты, которых когда-то носили на руках, а потом про них многие забыли. И вот эта нехватка любви народной – это как раз таки и есть эта острая сердечная недостаточность. Жалко, жалко Юру!" – сказал Гасаев.

Он уточнил, что при жизни Жучков никогда не жаловался на проблемы со здоровьем и всегда был в хорошем настроении. Он предположил, что артиста могли беспокоить какие-то проблемы, поскольку ему было 67 лет.

В беседе с телеканалом "360" директор группы "Граффити" Алексей Смирнов сообщил, что Жучкова похоронят в Барнауле 6 мая.

Юрий Жучков скончался 2 мая. В последнее время он жил в Барнауле.

В юности артист учился в музыкальной школе по классу баяна, а также в Институте культуры. В 1968 году он начал выступать в составе "Землян". После ее распада он основал коллектив "Восточный экспресс".

