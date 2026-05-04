Член ОП Асафов рассказал о десятках кадровых программ для промышленности Москвы

Москва реализует десятки программ подготовки кадров для инновационной промышленности, заявил член Общественной палаты (ОП) РФ, сторонник партии "Единая Россия" Александр Асафов в ходе встречи с руководством и сотрудниками Центрального конструкторского бюро "Дейтон" (ЦКБ).

"Для развития отрасли ключевое значение имеет подготовка специалистов и выстраивание устойчивой связи между образованием и производством. Яркий пример: столичные колледжи разрабатывают образовательные программы совместно с предприятиями. Так студенты получают необходимые теоретические и практические знания в своей сфере. Эта система эффективно работает – 95% студентов успешно трудоустраиваются после выпуска. Город предоставляет им комфортные условия труда и возможности для реализации потенциала. Согласно стратегии развития промышленности Москвы, к 2030 году число рабочих мест достигнет 855 000 в этой сфере в столице", – сказал он.

По словам Асафова, прямое сотрудничество предприятий с колледжами и вузами становится одним из самых эффективных инструментов подготовки специалистов. Для компаний это возможность заранее формировать кадровый резерв под собственные технологические задачи, а для студентов – увидеть будущую профессию в реальной инженерной среде.

В Зеленограде такой формат взаимодействия выстроен между ЦКБ "Дейтон" и Московским институтом электронной техники. Конструкторское бюро участвует в профильной подготовке студентов и ежегодно принимает на практику 50–70 человек. Асафов подчеркнул, что ценность таких программ заключается не только в первом практическом опыте, который получают студенты. Предприятия, взаимодействуя с образовательными организациями, точнее формулируют запрос к будущим специалистам, а учебные программы быстрее адаптируются к требованиям отрасли.

Еще одним инструментом кадровой подготовки в столице стал проект "Техностажировка" в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва". Он позволяет студентам знакомиться с работой предприятий высокотехнологичных отраслей, от микроэлектроники до фармацевтики, и осваивать навыки, востребованные непосредственно в производстве.

В программе участвуют ведущие столичные вузы, в том числе МГТУ имени Н. Э. Баумана и Московский политехнический университет. За время реализации проекта стажировки прошли более 3 200 студентов. По мнению эксперта, такие форматы особенно важны для инновационной промышленности – чем раньше студент начинает взаимодействовать с предприятием, тем быстрее он осознает специфику профессии и сможет выстроить собственную траекторию развития в отрасли.

Отдельное направление городской кадровой политики связано с повышением квалификации уже работающих специалистов. Как отметил Асафов, высокотехнологичным предприятиям важно постоянно повышать квалификацию инженерных команд. В микроэлектронике, фотонике, искусственном интеллекте, технологиях связи и других направлениях квалификация персонала напрямую влияет на технологическую устойчивость компаний.

Одним из ключевых инструментов здесь выступает образовательный проект правительства Москвы "Московская техническая школа". Он ориентирован на инженеров и специалистов промышленных предприятий, которым необходимо совершенствовать профессиональные навыки с учетом развития современных технологий.

Эксперт пояснил, что разработка программ совместно с ведущими вузами позволяет соединять академическую экспертизу с практическими запросами промышленности. По словам Асафова, наряду с городскими программами важную роль играют корпоративные системы обучения. Многие московские компании развивают собственные центры подготовки, программы наставничества, повышения квалификации и обмена опытом.

Например, в Научно-исследовательском институте молекулярной электроники в Зеленограде действует учебный центр. Он анализирует потребности сотрудников института и представителей отраслевых компаний в обучении, после чего формирует перечень актуальных программ профессионального развития.

Как считает эксперт, такой механизм показывает, что подготовка кадров в промышленности должна быть непрерывной: специалисту важно не просто получить образование один раз, а постоянно обновлять знания вместе с развитием технологий.

В завершение встречи Асафов посетил музей отечественной электроники, созданный при участии жителей Зеленограда. В экспозиции представлены образцы бытовой техники советского периода, многие из которых были выпущены на местных предприятиях. Эксперт отметил, что подобная музейная работа важна как для сохранения истории отрасли, так и для формирования преемственности: современные кадровые программы развиваются на базе мощной инженерной школы, которая десятилетиями создавалась в Зеленограде.

Ранее стало известно, что объем инвестиций, привлекаемых в развитие городской инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, составил более 3,4 триллиона рублей. Эти средства позволили одобрить создание более 290 объектов. Значительная часть средств была выделена на развитие высокотехнологичной промышленности.

