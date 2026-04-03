На западе Москвы построят общественно-деловой центр

Общественно-деловой центр площадью более 180 тысяч квадратных метров построят на Староволынской улице в столичном районе Фили-Давыдково. В нем расположатся офисные помещения, торговые площади, объекты общепита и подземный паркинг, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. В результате появится более 6,6 тысячи рабочих мест. Распоряжение о строительстве общественно-делового центра подписал Сергей Собянин.

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена в 2019 году. Благодаря ей инвесторы могут получить льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли.

Программа помогает стимулировать комплексную сбалансированную застройку новых районов, уменьшать нехватку рабочих мест и снижать избыточную маятниковую миграцию.

В настоящее время в рамках программы в Москве одобрено возведение свыше 275 объектов общей площадью более 8,4 миллиона квадратных метров. В их число входят промышленные предприятия, офисные и торговые помещения, учреждения образования, культуры и спорта.

Это привлечет свыше 2,9 триллиона рублей. Основную часть инвестиций направят на развитие высокотехнологичной промышленности.

В рамках программы в столице построено уже более 50 объектов, которые предоставили свыше 47 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что современное общественно-деловое пространство появится в Басманном районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ). В ее рамках планируется реорганизовать два участка на Верхней Сыромятнической улице общей площадью 1,35 гектара.

Площадь комплекса превысит 90 тысяч "квадратов", а количество новых рабочих мест достигнет 2,5 тысячи. Второй участок будет благоустроен.

