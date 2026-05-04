Daily Mail: съеденная пачка чипсов ухудшает когнитивные способности

04 мая, 18:05

Ученые доказали, что съеденная пачка чипсов ухудшает когнитивные способности

Фото: 123RF.com/ariadnacortenieves

Австралийские ученые доказали, что ультраобработанная пища – такая как чипсы – не только способствует набору лишнего веса, но и напрямую влияет на работу мозга, ухудшая когнитивные способности. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's and Dementia.

Специалисты из Университета Монаша проанализировали рацион 2 200 взрослых в возрасте 40–70 лет. Результаты показали, что каждые дополнительные 10% ультраобработанных продуктов в ежедневном меню, что соответствует стандартной пачке чипсов, приводят к заметному и измеримому снижению способности к концентрации. При этом данный эффект не зависит от общего здорового фона рациона.

Ведущий автор исследования, биохимик Барбара Кардозо пояснила, что ультрапереработка разрушает природную структуру пищи и способствует возникновению потенциально опасных веществ. Среди них акриламид, который образуется при жарке крахмалистых продуктов, а также химикаты, такие как фталаты и бисфенолы.

Она уточнила, что последние способны вызывать цереброваскулярные поражения – микроучастки поврежденной мозговой ткани из-за проблем с сосудами, что ведет к трудностям с фокусировкой и повышает риск деменции.

Ранее диетолог Александра Разаренова рассказала, что маринад на основе кефира, лимона или йогурта может снизить образование вредных соединений при жарке шашлыка. Этому поспособствуют содержащиеся в нем кислоты. Кроме того, за счет ферментации такой маринад может снизить время приготовления блюда и предотвратить пересушивание мяса.

