Стоматолог Балакирева: семечки, чипсы и газировка приводят к разрушению зубов

Семечки, чипсы и газировка способствуют появлению кариеса и разрушению зубов. Об этом Москве 24 рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

24 апреля отмечается День российского стоматолога. Эксперт напомнила, что здоровье зубов прежде всего зависит от самих пациентов. И в большей степени от того, что они едят в течение дня.





Мария Балакирева врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов Я бы посоветовала совсем отказаться от сладких газировок, покупных соков и морсов. В них нет абсолютно никаких полезных элементов, только сахар и красители, которые образуют на эмали тонкий слой, и со временем зубы могут потемнеть даже на два тона. К тому же он становится отличной питательной средой для бактерий, деятельность которых приводит к кариесу.

Также липкие сладости, такие как ириски и жевательные конфеты, тоже представляют особую опасность. Они забиваются в межзубные промежутки, естественные углубления и могут оставаться там в течение всего дня, потому что смыть их очень сложно. Все это становится пищей для бактерий, пояснила врач.

"Еще очень вредны и чипсы. Во рту они превращаются в липкую массу, долго остающуюся на зубах. При этом в ней довольно много крахмала, который тоже идеально подходит для питания бактерий", – отметила Балакирева.

Любители грызть семечки тоже рискуют здоровьем зубов, поскольку от этого со временем образуются выемки на эмали. Они в любой момент могут привести к трещине, предупредила стоматолог.





Мария Балакирева врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов Что касается самых полезных продуктов, то это овощи и фрукты, причем именно в свежем виде. При откусывании и пережевывании такой достаточно жесткой пищи происходит массаж десен, улучшается кровообращение, а также происходит очищение эмали.

Однако важно помнить, что многие фрукты содержат органические кислоты, которые размягчают эмаль и делают зубы более уязвимыми. Поэтому необходимо соблюдать меру: одного-двух фруктов в день будет достаточно, подчеркнула Балакирева.

Она добавила, что после употребления любой пищи необходимо полоскать рот водой, чтобы смыть хотя бы часть осевших на эмали остатков. В свою очередь, чистить зубы нужно только два раза: утром и вечером. Если делать это после каждого приема пищи, можно травмировать десны и спровоцировать истончение эмали, предупредила стоматолог.

Ранее врач-диетолог, терапевт Антонина Саволюк предупредила, что чай матча может быть опасен из-за содержания большого количества фтора. Если выпивать по 5–7 чашек в день, есть риск сильно превысить дневную суточную норму этого элемента, который влияет на усвоение и обмен кальция, разрушает зубы.

