Гроза и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве 5 мая

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 5 мая из-за грозы и юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00. Такой же уровень погодной опасности будет актуален для Московской области.

При этом 6 мая в столице воздух прогреется до 28 градусов. Синоптик Александр Шувалов назвал температуру весьма высокой и уточнил, что такие периоды повторяются раз в 10–15 лет.

Однако с 7 мая вырастет вероятность гроз из-за приближения холодного фронта. 8 и 9 мая температура воздуха начнет снижаться.